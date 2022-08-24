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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemde banka kredilerindeki sıkıntıların kaynağı ekonomi programımız değil finans kesimi ile reel sektör arasındaki...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son dönemde banka kredilerindeki sıkıntıların kaynağı ekonomi programımız değil finans kesimi ile reel sektör arasındaki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemde banka kredilerindeki sıkıntıların kaynağı ekonomi programımız değil finans kesimi ile reel sektör arasındaki geçici bir yaklaşım farklılığıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemde banka kredilerindeki sıkıntıların kaynağı ekonomi programımız değil finans kesimi ile reel sektör arasındaki geçici bir yaklaşım farklılığıdır."

Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Ekonomi Banka Güncel Haberler

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