Erdoğan: 7,5 Milyar Fidan Dikildi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Son 23 yılda 7,5 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk, orman varlığımızı 23,4 milyon hektara çıkardık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde oluşturulan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Hatıra Ormanı'nda düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü Programı'nda konuştu. Erdoğan, günün ülke, millet ve çevre için hayırlara vesile olmasını dileyerek, toprağı fidanlarla buluşturmak amacıyla ağaç dikme alanlarına akın eden tüm vatandaşlara teşekkürlerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her zaman söylüyorum; biz, 'yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin' buyuran bir inancın mensuplarıyız. Çevre kirliliği ve iklim değişikliğinin hepimizin hayatını doğrudan etkilediği bir süreçte tabiatın korunmasına daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Biz ormanlarımızı sadece ağaç olarak değil, nefes olarak, yaşam kaynağı olarak görüyoruz. Bu nedenle 2053 net sıfır emisyon hedefimiz ve yeşil kalkınma devrimi vizyonumuz doğrultusunda gerekli adımları atıyoruz" diye konuştu.

'ÜLKEMİZİN YÜZDE 30'U ORMANLARLA KAPLI'

Erdoğan, "Son 23 yılda 7,5 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk, orman varlığımızı 23,4 milyon hektara çıkardık. ve bugün ülkemizin yüzde 30'u ormanlarla kaplı hale geldi. Birleşmiş Milletler'in yayımladığı rapora göre, Türkiye, 2020 yılında orman alanını en çok artıran ülkeler arasında 6'ncı sırada yer alıyor. Aynı rapora göre 2025 yılında dünyada 4'üncü sıraya yükseldik. Ayrıca yıllık ağaçlandırma alanı en yüksek ülkeler sıralamasında yerimizi bir basamak arttırarak 3'üncü sıraya çıktık. Bu gurur veren rakamlar milletimizin gayretinin, devletimizin kararlılığının orman teşkilatımızın emeğinin en açık göstergesidir" ifadelerini kullandı.

'FİDAN DİKME REKORUNU KIRACAĞIZ'

İklim değişikliğinin etkisiyle orman yangınlarının riskinin her geçen yıl arttığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yangınlara karşı Orman Genel Müdürlüğümüz, teşkilatımızın kahraman mensupları, orman yangın gönüllülerimiz ve kalbi Yeşil Vatan için atan kurum, kuruluş ve vatandaşlarımız canla başla mücadele etti. Gökyüzünde insansız hava araçlarımız, helikopterlerimiz, uçaklarımız; karada arazözlerimiz, iş makinelerimiz, orman kahramanlarımız; hepsi Yeşil Vatanı korumak için gece gündüz demeden çalıştı. Ne yazık ki bu mücadele sırasında 17'si bu yaz mevsiminde olmak üzere, geçmişten bugüne 160 kahraman orman şehidimizi toprağa verdik. Her birine Allah'tan rahmet; ailelerine sabır diliyorum. Onların emanetlerine ve mücadelelerine sahip çıkmaya devam ediyoruz. İşte bugün burada, 'Şehidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan' diyerek yeni bir seferberlik başlatıyoruz. Tarım ve Orman Bakanım, bir yıl boyunca hedefi 550 milyon fidan ve tohum olarak açıklamıştı. Orman Teşkilatımızın gayreti ve vatandaşlarımızın desteğiyle inanıyorum ki bu rakam 600 milyona çıkacaktır. 81 il 922 ilçedeki fidan dikim alanlarında vatandaşlarımızın yoğun katılımıyla bir günde fidan dikme rekorunu da bugün inşallah sizlerle birlikte kıracağız. Her karış vatan toprağını yeşille, hayatla, umutla buluşturacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabının ardından dualar okundu ve fidan dikimi gerçekleştirildi.

Haber: Aybala MELEK-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,