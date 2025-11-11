Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 23 Yılda 7,5 Milyar Fidan ve Tohumu Toprakla Buluşturduk

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 23 yılda 7,5 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Orman varlığımızı 23,4 milyon hektara çıkardık. Bugün ülkemizin yüzde 30'u ormanlarla kaplı hale geldi. Birleşmiş Milletler'in yayınladığı rapora göre Türkiye, 2020 yılında orman alanını en çok artıran ülkeler arasında altıncı sırada yer alıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Etimesgut'ta "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" programına katıldı. Erdoğan, şöyle konuştu:

"Son 23 yılda 7,5 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Orman varlığımızı 23,4 milyon hektara çıkardık. Bugün ülkemizin yüzde 30'u ormanlarla kaplı hale geldi. Birleşmiş Milletler'in yayınladığı rapora göre Türkiye, 2020 yılında orman alanını en çok artıran ülkeler arasında altıncı sırada yer alıyor. Aynı rapora göre, 2025 yılında dünyada dördüncü sıraya yükseldik. Ayrıca, yıllık ağaçlandırma alanı en yüksek ülkeler sıralamasında yerimizi bir basamak artırarak üçüncü sıraya çıktık. Bu gurur veren rakamlar milletimizin gayretinin, devletimizin kararlılığının orman teşkilatımızın emeğinin en açık göstergesidir.

İklim değişikliğinin etkisiyle orman yangınlarının riski her geçen yıl artıyor. Bu yangınlara karşı Orman Genel Müdürlüğümüz, teşkilatımızın kahraman mensupları, orman yangın gönüllülerimiz ve kalbi yeşil vatan için atan kurum, kuruluş ve vatandaşlarımız canla, başla mücadele etti. Gökyüzünde insansız hava araçlarımız, helikopterlerimiz, uçaklarımız, karada arazözlerimiz, iş makinelerimiz, orman kahramanlarımız hepsi yeşil vatanı korumak için gece gündüz demeden çalıştı. Ne yazık ki, bu mücadele sırasında 17'si bu yaz mevsiminde olmak üzere geçmişten bugüne 160 kahraman orman şehidimizi toprağa verdik. Her birine Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Onların emanetlerine ve mücadelelerine sahip çıkmaya devam ediyoruz.

İşte bugün burada 'Şehidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan' diyerek yeni bir seferberlik başlatıyoruz. Tarım ve Orman Bakanım bir yıl boyunca hedefi 550 milyon fidan ve tohum olarak açıklamıştı. Orman teşkilatımızın gayreti ve vatandaşlarımızın desteğiyle inanıyorum ki bu rakam 600 milyona çıkacaktır. 81 il, 922 ilçedeki fidan dikim alanlarında vatandaşlarımızın yoğun katılımıyla bir günde fidan dikme rekorunu da bugün inşallah sizlerle birlikte kıracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuşmasının ardından günün anısına hediye verildi ve sonra dua edildi. Erdoğan, sahneye gelen çocuklara harçlık verdi.