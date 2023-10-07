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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 21 yıldır enflasyona ezdirmediğimiz işçi, memur ve emeklilerimize inşallah önümüzdeki dönemde yeni müjdeler vermeye devam...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 21 yıldır enflasyona ezdirmediğimiz işçi, memur ve emeklilerimize inşallah önümüzdeki dönemde yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 21 yıldır enflasyona ezdirmediğimiz işçi, memur ve emeklilerimize inşallah önümüzdeki dönemde yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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