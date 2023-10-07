Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 21 yıldır enflasyona ezdirmediğimiz işçi, memur ve emeklilerimize inşallah önümüzdeki dönemde yeni müjdeler vermeye devam...
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 21 yıldır enflasyona ezdirmediğimiz işçi, memur ve emeklilerimize inşallah önümüzdeki dönemde yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 21 yıldır enflasyona ezdirmediğimiz işçi, memur ve emeklilerimize inşallah önümüzdeki dönemde yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel