Cumhurbaşkanı Erdoğan: Somali'de Bir Uzay Limanı Kurmayı Öngörüyoruz

(İSTANBUL)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile ikili görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada " Somali'de bir uzay limanı kurmayı o¨ngo¨ru¨yoruz. Üç fazdan olus¸an projenin ilk fazının projelendirilmesini tamamlayıp Tu¨rkiye Uzay Ajansı eliyle yapımına bas¸ladık." dedi. Erdoğan İsrail'in, Somaliland'i tanımasının da kabul edilemez olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile ikili görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İlk olarak konuşan Erdoğan, "Somali'nin yeniden ayağa kalkmasını istemeyenlerin çeşitli sabotajlarına rağmen, Somali'de güvenlik açısından ciddi bir iyileşme sağlandı. Bizler bu su¨rec¸te Somali'nin tero¨rle mu¨cadelesine kapsamlı destegˆimizi su¨rdu¨rdu¨k, su¨rdu¨ru¨yoruz. TURKSOM Askeri Eğitim Merkezi'nde Somali Ulusal Ordusuna verdiğimiz eğitimler ve ekipman desteğimizle teröre karşı Somali'nin yanında olduğumuzu gösterdik." dedi.

"2026 yılında sondaj faaliyetlerine bas¸lamayı planlıyoruz"

Erdoğan, 2026'da Somali'de sondaj faaliyetlerine başlamayı planladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Somali ile enerji alanındaki is¸birligˆimiz gu¨nden gu¨ne gu¨c¸leniyor. Oruc¸ Reis Sismik Aras¸tırma Gemi'miz, Somali deniz alanlarında 9 ay su¨ren aras¸tırma faaliyeti yu¨ru¨ttu¨. 4 bin 465 kilometre karelik alanda yu¨ru¨tu¨len bu c¸alıs¸malarla u¨lke tarihinde bir ilke imza atıldı. Gelinen noktada 2026 yılında sondaj faaliyetlerine bas¸lamayı planlıyoruz. Bu faaliyetlerimiz Somali halkının refahına o¨nemli katkılar yapacaktır. Burada s¸u mu¨jdeyi de sizlerle ve Somalili kardes¸lerimle paylas¸mak isterim. Tu¨rkiye olarak filomuza iki yeni derin deniz sondaj gemisi dahil etmis¸ bulunuyoruz. I·simlerini C¸agˆrı Bey ve Yıldırım olarak belirledigˆimiz bu iki gemimizden ilki Somali ac¸ıklarında, digˆeri Karadeniz'de go¨rev yapacak. C¸agˆrı Bey ve Yıldırım'ın da eklenmesiyle Bu alanda du¨nyanın do¨rdu¨ncu¨ bu¨yu¨k filosuna sahip olduk."

"Somali'de bir uzay limanı kurmayı o¨ngo¨ru¨yoruz"

Erdoğan, Tu¨rkiye Uzay Ajansı eliyle Somali'de bir uzay limanı kurmayı öngördüklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"I·mzaladıgˆımız anlas¸malar c¸erc¸evesinde Somali'de bir uzay limanı kurmayı o¨ngo¨ru¨yoruz. Üç fazdan olus¸an projenin ilk fazının projelendirilmesini tamamlayıp Tu¨rkiye Uzay Ajansı eliyle yapımına bas¸ladık."

"I·srail'in, Somaliland'i tanıma kararı gayrimes¸rudur"

Erdoğan, İsrail'in, Somaliland'i tanımasına da tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Somalinin birlik ve bu¨tu¨nlu¨gˆu¨nu¨n her s¸art altında muhafazası bizim ic¸in öncelikli meseledir. I·srail'in, Somaliland'i tanıma kararı gayrimes¸rudur ve kabul edilemez Elinde 71 bin Filistinli kardes¸imizin kanı olan Netanyahu hu¨ku¨meti; Gazze, Lu¨bnan, Yemen, I·ran, Katar ve Suriye'ye yo¨nelik saldırılarının ardından s¸imdi de Afrika Boynuzu'nu istikrarsızlıgˆa su¨ru¨kleme gayretindedir. Mısır ve Suudi Arabistan bas¸ta olmak u¨zere bo¨lge u¨lkelerinin yanı sıra Avrupa Birligˆi, I·slam I·s¸birligˆi Tes¸kilatı ve Arap Ligi'de I·srail'in kararını reddeden ac¸ıklamalar yaptı. Amerikan Bas¸kanı Sayın Trump'ın konuya dair ilk beyanatı da gayet anlamlıydı. ve kendisinin go¨reve geldigˆinden itibaren ortaya koydugˆu bizim de destekledigˆimiz ku¨resel barıs¸ vizyonu teyit eder nitelikteydi. Somali'nin toprak bu¨tu¨nlu¨gˆu¨ne ve egemenligˆine vurgu yapan bu¨tu¨n bu ac¸ıklamaları oldukc¸a kıymetli buluyoruz"

Şeyh Mahmud: "Netanyahu'nun saldırgan tavrı kabul edilemez"

Erdoğan'dan sonra konuşan Şeyh Mahmud ise, " Somali'nin toprak bütünlüğü ve egemenlikle ilgili tehditlerle karşılaştığı bu dönemde biz Türkiye'nin, Türk milletinin desteğini hissettik. Netanyahu'nun (Somali'nin toprak bütünlüğüne karşı) saldırgan tavrı kabul edilemez" dedi.