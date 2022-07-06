Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'u resmi törenle karşıladı - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'u resmi törenle karşıladı

AA - Ali Kemal Akan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u resmi törenle karşılaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u resmi törenle karşılaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u resmi törenle karşıladı.

AA / Ali Kemal Akan - Güncel

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