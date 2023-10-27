CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SOMALİ CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü. Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Somali heyeti de yer aldı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı gerçekleşti.