Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sokak hayvanları) Bu sorunu inşallah inancımıza, kültürümüze ve şefkat medeniyetimizin bize vazettiği ilkeler çerçevesinde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sokak hayvanları) Bu sorunu inşallah inancımıza, kültürümüze ve şefkat medeniyetimizin bize vazettiği ilkeler çerçevesinde mutlaka çözüme kavuşturacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sokak hayvanları) Bu sorunu inşallah inancımıza, kültürümüze ve şefkat medeniyetimizin bize vazettiği ilkeler çerçevesinde mutlaka çözüme kavuşturacağız."