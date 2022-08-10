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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Slovenya ile) Dostluk ve stratejik ortaklık temelindeki dayanışmamızın, Türkiye'nin AB'ye katılım süreci dahil her alanda...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Slovenya ile) Dostluk ve stratejik ortaklık temelindeki dayanışmamızın, Türkiye'nin AB'ye katılım süreci dahil her alanda...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Slovenya ile) Dostluk ve stratejik ortaklık temelindeki dayanışmamızın, Türkiye'nin AB'ye katılım süreci dahil her alanda daha da güçleneceğine inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Slovenya ile) Dostluk ve stratejik ortaklık temelindeki dayanışmamızın, Türkiye'nin AB'ye katılım süreci dahil her alanda daha da güçleneceğine inanıyorum"

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği Slovenya Türkiye Güncel Haberler

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