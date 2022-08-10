Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Slovenya ile) Dostluk ve stratejik ortaklık temelindeki dayanışmamızın, Türkiye'nin AB'ye katılım süreci dahil her alanda...
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Slovenya ile) Dostluk ve stratejik ortaklık temelindeki dayanışmamızın, Türkiye'nin AB'ye katılım süreci dahil her alanda daha da güçleneceğine inanıyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Slovenya ile) Dostluk ve stratejik ortaklık temelindeki dayanışmamızın, Türkiye'nin AB'ye katılım süreci dahil her alanda daha da güçleneceğine inanıyorum"
AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel