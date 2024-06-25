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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Başbakanı Golob ile telefonda görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Başbakanı Robert Golob ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Başbakanı Robert Golob ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Slovenya ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Slovenya'nın, Filistin'i devlet olarak tanıma kararını tebrik eden Erdoğan, bu anlayışın bölgede kalıcı barışa ve huzura katkı sağlayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya'nın milli gününü de kutladı.

Kaynak: AA / Güncel

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