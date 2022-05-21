Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siz karanlıkları güneşle aydınlatacak gençliksiniz"
AA - Fikret Kavğalı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Bir Gençlik Şöleni Adana'da AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni" programında kareografi gösterisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stat da bulunan vatandaşları selamlaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...
Bir Gençlik Şöleni
Adana'da AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni" programında kareografi gösterisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stat da bulunan vatandaşları selamlaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Yeni Adana Stadyumu'nda düzenlenen, "Bir Gençlik Şöleni" etkinliğinde konuştu.
(1)
AA / Fikret Kavğalı - Güncel