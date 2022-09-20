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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasi yaklaşımla F-16 konusunda Türkiye'ye yaptırım uygulama yoluna gitmek iki dost ülke için çok yanlış. En son Biden,...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Siyasi yaklaşımla F-16 konusunda Türkiye'ye yaptırım uygulama yoluna gitmek iki dost ülke için çok yanlış. En son Biden,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasi yaklaşımla F-16 konusunda Türkiye'ye yaptırım uygulama yoluna gitmek iki dost ülke için çok yanlış. En son Biden, çözüm noktasında bana söz verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasi yaklaşımla F-16 konusunda Türkiye'ye yaptırım uygulama yoluna gitmek iki dost ülke için çok yanlış. En son Biden, çözüm noktasında bana söz verdi."

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Togo Cumhuriyeti DOST Partisi Türkiye Güncel Haberler

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