Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasi ve ekonomik güç odaklarının yeniden yapılandığı dönemde, ülkemizi bir kez daha oyun dışında bırakmak isteyenlere... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasi ve ekonomik güç odaklarının yeniden yapılandığı dönemde, ülkemizi bir kez daha oyun dışında bırakmak isteyenlere aradıkları fırsatı sunmayacağız." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasi ve ekonomik güç odaklarının yeniden yapılandığı dönemde, ülkemizi bir kez daha oyun dışında bırakmak isteyenlere aradıkları fırsatı sunmayacağız." AA / Elif Küçük - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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