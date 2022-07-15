Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasi ve ekonomik güç odaklarının yeniden yapılandığı dönemde, ülkemizi bir kez daha oyun dışında bırakmak isteyenlere... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasi ve ekonomik güç odaklarının yeniden yapılandığı dönemde, ülkemizi bir kez daha oyun dışında bırakmak isteyenlere...

AA - Elif Küçük - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Siyasi ve ekonomik güç odaklarının yeniden yapılandığı dönemde, ülkemizi bir kez daha oyun dışında bırakmak isteyenlere...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasi ve ekonomik güç odaklarının yeniden yapılandığı dönemde, ülkemizi bir kez daha oyun dışında bırakmak isteyenlere aradıkları fırsatı sunmayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasi ve ekonomik güç odaklarının yeniden yapılandığı dönemde, ülkemizi bir kez daha oyun dışında bırakmak isteyenlere aradıkları fırsatı sunmayacağız."

AA / Elif Küçük - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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