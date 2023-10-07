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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasi, sosyal, bireysel sapkın akımları destekleyerek milli bünyemizi, aile kurumumuzu yıkmayı hedef alan sinsi...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasi, sosyal, bireysel sapkın akımları destekleyerek milli bünyemizi, aile kurumumuzu yıkmayı hedef alan sinsi faaliyetlerin kökünü kurutacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasi, sosyal, bireysel sapkın akımları destekleyerek milli bünyemizi, aile kurumumuzu yıkmayı hedef alan sinsi faaliyetlerin kökünü kurutacağız."

Kaynak: AA / Güncel

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