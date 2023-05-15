Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasi hayatımız boyunca istisnasız her zaman milli iradenin kararına saygı duyduk. Bu seçimde de saygı duyuyoruz, sonraki...
Güncel Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasi hayatımız boyunca istisnasız her zaman milli iradenin kararına saygı duyduk. Bu seçimde de saygı duyuyoruz, sonraki seçimlerde de saygı duyacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasi hayatımız boyunca istisnasız her zaman milli iradenin kararına saygı duyduk. Bu seçimde de saygı duyuyoruz, sonraki seçimlerde de saygı duyacağız."
Kaynak: AA / Selma Kasap - Güncel