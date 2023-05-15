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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Siyasi hayatımız boyunca istisnasız her zaman milli iradenin kararına saygı duyduk. Bu seçimde de saygı duyuyoruz, sonraki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasi hayatımız boyunca istisnasız her zaman milli iradenin kararına saygı duyduk. Bu seçimde de saygı duyuyoruz, sonraki...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasi hayatımız boyunca istisnasız her zaman milli iradenin kararına saygı duyduk. Bu seçimde de saygı duyuyoruz, sonraki seçimlerde de saygı duyacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasi hayatımız boyunca istisnasız her zaman milli iradenin kararına saygı duyduk. Bu seçimde de saygı duyuyoruz, sonraki seçimlerde de saygı duyacağız."

Kaynak: AA / Selma Kasap - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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