Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasetin bu kadar çirkinleştirilmesini kabul edemeyiz
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SULTANGAZİ'de konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Buradan açık söylüyorum Meral Hanım'ı masadan kalktığında 3 günde tıpış tıpış oraya döndüren de Muharrem İnce'yi seçime 3 gün kala adaylıktan çektiren de aynı güçtür" dedi.
SULTANGAZİ'de konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Buradan açık söylüyorum Meral Hanım'ı masadan kalktığında 3 günde tıpış tıpış oraya döndüren de Muharrem İnce'yi seçime 3 gün kala adaylıktan çektiren de aynı güçtür" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultangazi'de düzenlenen mitinge katıldı. Erdoğan Sultançiftliği Merkez Camii önünde gerçekleşen mitingde vatandaşlara konuşma yaptı.
"SİYASETİN BU KADAR ÇİRKİNLEŞTİRİLMESİNİ KABUL EDEMEYİZ"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben Sultangazi'ye ne zaman geldiysem Sultangazi'yi hep böyle gördüm. Sultangazi'de bir başka heyecan var, bir başka coşku var. Sultangazi'nin güzel insanlarını en kalbi duygularla selamlıyorum. Bugün burada Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirdiğimiz mitingin adeta devamını görüyoruz. Geçtiğimiz pazar günü tarihi bir katılımla gerçekleştirdiğimiz büyük İstanbul mitinginde bu kardeşinize verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı'na verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum. Fatih'in emaneti İstanbul, 'zulüm 1453'de başladı' diyenlere cevabını vermiştir. Sultangazi'yle beraber pazar günü sandıkları patlatarak bu cevabı cümle aleme ilan edeceğine inanıyorum. Seçim günü yaklaştıkça karşımızdaki koalisyon masasının nasıl bir intikam, nasıl bir hırs, nasıl bir rövanş duygusuyla hareket ettiği daha iyi anlaşılıyor. Biliyorsunuz, daha önce masadan kalkan bir ortaklarına yapmadıklarını, demediklerini bırakmamışlardı değil mi? Sonra da eskiden kendi partilerinden aday yapıp karşımıza çıkardıkları bir isme etmedik zulüm bırakmadılar. CHP'de, 10 Mayıs 2010'dan 10 Mayıs 2023'e hiçbir şeyin değişmediği anlaşılıyor. Siyasetin bu kadar çirkinleştirilmesini kabul edemeyiz. Ülkemizde daha önce bu yöntemle siyasi partiler ele geçirilmiştir. Anlaşılan o ki şimdi de aynı yöntemle devletin yönetimini ele geçirmek istiyorlar. Meral Hanım'ı masadan kalktığında 3 günde tıpış tıpış oraya döndüren ile Muharrem İnce'yi seçime 3 gün kala adaylıktan çektiren aynı güçtür. Kandil'i Bay bay Kemal'in amigosu haline getiren de FETÖ'cüleri masanın kasetçisi haline getiren de aynı güçtür. Batı medyasını masanın basın bültenine dönüştüren de ülkemizin milli çıkarlarını sosyal medya mecralarının mezesi haline dönüştüren de aynı güçtür. Sanmayın ki bu güç Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu kişi sadece kendisine teslim edilen her kurumu batıran, her partiyi yenilgiden yenilgiye koşturan bir maşadır.Çamsakura nasıl? Her taraf pırıl pırıl mı? Yeşilköy'de Murat Dilmener nasıl? Her taraf pırıl pırıl mı? Niye bunları biz böyle yaptık? Kanuni ne diyor; 'Halk içinde mu'teber bir nesne yok devlet gibi Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.' Biz böyle yönetiyoruz bu ülkeyi. Ama Bay bay Kemal'in SSK'nın başında olduğu zamanda, SSK Okmeydanı Hastanesi'ne adeta iğrenerek giriyorduk. Her taraf pislikti. Bay bay Kemal seni görünce biz ne anlıyoruz biliyor musunuz? Çöp, çukur, çamur, susuzluk. Bunları yaşamadık mı? Bu kardeşiniz İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı olduğu zaman susuzluk bitti mi? Çöp dağları kalktı, çamurdan kurtulduk" diye konuştu.
"ERDOĞAN GÖREVİNİN BAŞINDA OLURSA AVUCUNU YALARSIN"Erdoğan, "Bay bay Kemal ne diyor 'Selo'yu kurtarmak istiyorsanız oyu bana vereceksiniz.' Teröristlerle beraber yürüyor. Sultangazi, Kandil'in teröristleriyle haydi diyen Bay bay Kemal'e oy verir mi? Selo Diyarbakır'da ne yaptı? Bütün Kürt kardeşlerimizi sokağa döktü. Selo'nun kendisi Kürt değildir zazadır. Sokağa döktü ve 51 Kürt kardeşimiz öldürüldü. Şimdi onu ben kurtarırım diyor. Eğer Erdoğan görevinin başında olursa avucunu yalarsın. Adalet neyse hukuk neyse gereğini yaparız. 14 Mayıs, Kemal'in Bay bay Kemal olacağı gündür. Baybay Kemal'i önce CHP genel başkan, sonra karşımıza cumhurbaşkanı adayı olarak çıkaranların amacı, ortada değil mi? Bay bay Kemal, terör örgütlerinden sapkın akımlara kadar ülke ve millet düşmanı kim varsa hepsinin desteğiyle yol yürüdü. Benim milletim, 21 yıldır nice senaryoları yırtıp attığı gibi bunu da parçalamaz mı? Halbuki bunların gözleri öyle bir dönmüş durumda ki kendileri gibi düşünmeyen kendileri gibi inanmayan, kendileri gibi yaşamayan herkesi aynı çuvala doldurup üzerinden silindir gibi geçmeye kararlılar. Bunların şiddetinden kendi koalisyon ortakları dahi kurtulamayacak. Çarşıda, pazarda insanlarımıza tercihleri ve kılık kıyafetleri yüzünden yapılan saldırılar bunun ilk işaretidir. Daha önce Gezi'de, 17-25 Aralık'ta, çukur eylemlerinde ve 15 Temmuz'da neler yapılmışsa 14 Mayıs öncesi de aynısı sergileniyor. Biz Bay bay Kemal'le ve ortaklarıyla değil Türkiye Yüzyılı'nın önünü kesmek için onları ortaya sürenlerle yarışıyoruz. Dünyanın dört bir yanından ülkemiz seçimleriyle ilgili açıklamalara bakan herkes bunu görebilir. Bütün dergiler, kapaklarına ne diyor? Erdoğan gitmeli. Almanya'da, Fransa'da ve İngiltere'de çıkanlar böyle diyor. ya size ne? Bu dergilerin kapağına siz bu ifadeleri nasıl yazıyorsunuz? Bunun kararını siz değil, ey Batı, bunun kararını benim milletim verir benim. Bay bay Kemal Rusya'ya da sataşmaya başladı. Türkiye'deki seçimleri Rusya yönlendiriyormuş. Utan, utan. Ben de Türkiye'deki seçimleri Amerika, Almanya, Fransa, İngiltere yönlendiriyor desem ne diyeceksin? Bunları sen benim kadar tanımazsın. Ben bunların hepsinin adeta ruhlarını okudum. Senelerdir bunlarla görüşüyorum. Bunlarla aynı masalarda oturdum, konuştum. Sen bunlarla kaç kere bir araya geldin? Sen bunları nereden tanırsın? Ama bunda yalan bol. Londra'nın tefecilerinden 300 milyar dolar getirecekmiş. Avucunu yalarsın avucunu. Senin gibi yalancıya, bir kuruş vermezler. Çünkü senin cinsini cibilliyetini bunlar çok iyi biliyor" ifadelerini kullandı.
"LGBT CUMHUR İTTİFAKI'NIN YANINA YAKLAŞAMAZ"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kandil'deki terör baronlarının yaptıkları açıklamalara bakan herkes bunu görebilir. FETÖ'nün kaset, montaj oyunlarıyla kimin önünü açtığına herkes bunu görür. Londra'daki tefecilerin kime göz kırptığına bakan herkes bunu görür. Evlatlarımızı sapkın emellere kurban etmek isteyen LGBT'cilere bakan herkes bunu görür. Bu CHP LGBT'ci mi? Bu İyi Parti LGBT'ci mi? Bu HDP LGBT'ci mi? Yanında bir yavrular var. Ses çıkarmıyorlar. Onlar da LGBT'ci mi? Fakat LGBT, Cumhur İttifakı'nın yanına yaklaşamaz. Çünkü biz aile kurumunun kutsiyetine inanıyoruz. Güçlü millet, güçlü ailelerden oluşur. Bay bay Kemal LGBT'yle dans etmeye devam etsin. Bizde aile kutsaldır. Ailenin kutsiyetine dokundurmayız. Hamdolsun işte benim milletim her şeyin farkında. Ziyaret ettiğimiz her ilimizde sokakları ve meydanları dolduran milletimizin verdiği mesaj çok açık. Milletimiz pazar günü tercihini Türkiye yüz yılından yana kullanacak. Bunun için oy verme saati bitimine kadar çok çalışmaya var mıyız? Eşimizi, dostumuzu sandığa gitmeye ve tercihini doğrudan yana yapmaya teşvik etmeliyiz. Sandıklara iyi sahip çıkmalıyız. Sultangazi'ye yakışır, ahdimizi bir yenileyelim. Hazır mıyız? Bir olacağı, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. 14 Mayıs demokrasi şölenimiz şimdiden hayırlı olsun. Uzun ve meşakkatli mücadelenin sonunda ülkemize kazandırdığımız yatırımlar, artık Türkiye'nin potansiyelini asıl hedeflerimize ulaşmak için kullanabileceğimiz yere geldik. Türkiye Yüzyılı bu vizyonun adıdır. Bu sürecin sembolü olan yatırımlarımız birer birer devreye girmeye başladı. Ülkemizin ilk yerli ve milli otomobili TOGG, bunlardan biridir. TOGG, ülkemizde geleceğin yüksek teknolojiye dayalı üretim modelinin adıdır. Birileri kendi aklınca İHA, SİHA mı yiyeceğiz diyerek savunma sanayi ürünlerimizi değersizleştirmeye çalışıyor. Halbuki savunma sanayi ürünlerimizin her biri gençlerimizin hayalini kurduğu nitelikli istihdama açılan birer kapıdır. Cambazlar, ahlaksızlar, terbiyesizler, domatesi, patatesi, 15, 20 liraya çıkardı. Şimdi marketlerde 7,5 liraya düştü. Nereden nereye geldi? Şu seçimden sonra sıkıysa bunlar bu oyunları yapsın. Hepsi soluğu yargıda alacak" şeklinde konuştu.
"TÜRKİYE'NİN HER İŞİ GİBİ SİYASETİ DE KENDİNE ÖZGÜDÜR"Erdoğan, "Bulduğumuz doğal gaz ve petrol kaynakları, insanlarımızın refahı için yapacağımız çalışmaları kolaylaştırmıyor mu? Ülkemizin geleceğini planlarken ve kurarken tabii ki günlük sıkıntılarımız oldu. Şu anda doğalgazımız bir ay ücretsiz dedik mi? Bir yıl boyunca doğalgazımız, yüzde 25 düşürerek vatandaşlarımıza vermeye karar verdik mi? Faturalarda bunu da inşallah göreceksiniz. Her yıl Mart, Nisan gibi ülkemizde bu patates soğan fiyatı tartışması çıkartılır. Çünkü muhalefetin yapacağı bir şey yok. Bu ürünlerdeki fiyat dalgalanmaları tamamen mevsim geçişi ve maalesef ahlaksızlıkla alakalıdır. Milletimizin canını yakan hayat pahalılığını asla görmezden gelmiyoruz. Milletimizin hiçbir kesimini enflasyona ezdirmeme kararlılığıyla yolumuza devam ediyoruz. Asgari ücretten, kamu işçileri ve memurların maaşlarına, emekli maaşlarından sosyal yardım ödemelerine kadar her alanda yaptığımız düzenlemelerle insanımıza nefes aldırıyoruz. Ama unutmayın Temmuz ayında ve yılsonunda yine yapacağız. Gelişen ve büyüyen ülkemizin imkanlarını milletimizin emrine vermeyi sürdüreceğiz. Karadeniz doğalgazının sevincini, faturaları ilk ay tamamen ücretsiz yaparak bir yıl boyunca da mutfak ve su ısıtma giderlerini faturadan düşerek milletimizle paylaşmadık mı? Gabar'da bulduğumuz petrolle enerji bağımsızlığı yolunda yeni bir adım daha atmadık mı? Nükleerinden güneşine, hidroelektriğinden rüzgarına, tüm yerli ve milli kaynaklarımızı bu doğrultuda seferber ettik. Bu şekilde ortaya çıkan değeri ne yapacağız? Milletimizin her bir ferdinin refah seviyesini yükseltmek için kullanacağız. Türkiye Yüzyılı yükselecek, milletimiz kazanacak, gençlerimiz geleceklerine daha bir umutla bakacak. Türkiye'nin her işi gibi siyaseti de kendine özgüdür. Dünyanın her yerinde muhalefet, vizyon ve programıyla iktidarla yarışır. Bizde ise muhalefetin tek yaptığı yalan, iftira, çarpıtma, gizli pazarlıklarla iktidara gelmeye çalışmaktır. Kılıçdaroğlu'nun bir referansı var mı ya? Ben şunu yaptım diyebilir mi? Bu adam hep kaybetti mi? Benim milletim bu adamı iyi tanıyor. Bay bay Kemal sen İstanbul'u rezil ettin. İstanbul'u sel alıyor götürüyor. Senin belediye başkanın nerede? Devamlı turistik. Bu iş aşk işidir aşk. ya sen nesin ki belediye başkanların ne olsun? Ankara ve İzmir de öyle. Pazar günü bunlara öyle bir ders verin ki artık emekliye ayrılsınlar" dedi.
"SANDIĞIN KAZASI BELKİ OLUR AMA MALİYETİ ÇOK AĞIRDIR"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu kardeşiniz için en büyük gösterge şu meydanlardır. Dün Ankara'da böyleydi maşallah. Gümbür gümbür Ankara geliyor. İstanbul'da geri kalmaz. Onun için yollarda gördüğüm, meydanlarda gördüğüm manzara bu. Ülkemiz siyasetinin bu tarzını en çok gençlerimizin yadırgadığını biliyorum. Bizim çocukluğumuzun ve gençliğimizin Türkiye'siyle bugünkü Türkiye arasındaki farkı bilmeyen gençlerimizin şaşkınlığını tabii karşılıyoruz. Gençlerimizin en büyük şansı ise eski Türkiye'nin o yokluk, yoksulluk, yoksulluk günlerini yaşamamış olmalarıdır. Biz yola çıktığımızda söz verdik. Eskiden öyle her ilde dev şehir hastaneleri ilçelerde hastaneler böyle şeyler yoktu. Şimdi hepsinde var. Türkiye genelinde bölünmüş yol 6 bin kilometreydi. Şimdi 28 bin kilometreyi aştık. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü'nü yaptık. İstanbul-İzmir arası, bay Kemal 7,5 saatte gidiliyordu. Şimdi İstanbul-İzmir arası 3,5 saate düştü. Biz gençlerimize hep güvendik. İnşallah yarım kalan işlerimizi tamamladıktan sonra emaneti kendilerine teslim edeceğiz. Geleceğinize sahip çıkmak için sandığa sahip çıkın. Bu ülkenin yatırım yapan, istihdam oluşturan, ihracat yapan tüm insanlarına sesleniyorum. Elimizdekilere sahip çıkmak için önce sandığa sahip çıkın. Kamu çalışanları, emekçiler, şehit yakınları, gazilerimiz vatanının bütünlüğü, milletinin birliği konusunda hassasiyet sahibi herkese sesleniyorum. Ezanınıza, bayrağımıza, şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak için sandığa sahip çıkın. Unutmayın, sandığın kazası belki olur ama maliyeti çok ağırdır" ifadelerini kullandı.
Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023