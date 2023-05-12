Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasetin bu kadar çirkinleştirilmesini kabul edemeyiz

SULTANGAZİ'de konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Buradan açık söylüyorum Meral Hanım'ı masadan kalktığında 3 günde tıpış tıpış oraya döndüren de Muharrem İnce'yi seçime 3 gün kala adaylıktan çektiren de aynı güçtür" dedi.

SULTANGAZİ'de konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Buradan açık söylüyorum Meral Hanım'ı masadan kalktığında 3 günde tıpış tıpış oraya döndüren de Muharrem İnce'yi seçime 3 gün kala adaylıktan çektiren de aynı güçtür" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultangazi'de düzenlenen mitinge katıldı. Erdoğan Sultançiftliği Merkez Camii önünde gerçekleşen mitingde vatandaşlara konuşma yaptı.

"SİYASETİN BU KADAR ÇİRKİNLEŞTİRİLMESİNİ KABUL EDEMEYİZ"

"ERDOĞAN GÖREVİNİN BAŞINDA OLURSA AVUCUNU YALARSIN"

"LGBT CUMHUR İTTİFAKI'NIN YANINA YAKLAŞAMAZ"

"TÜRKİYE'NİN HER İŞİ GİBİ SİYASETİ DE KENDİNE ÖZGÜDÜR"

"SANDIĞIN KAZASI BELKİ OLUR AMA MALİYETİ ÇOK AĞIRDIR"

Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023