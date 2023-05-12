CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SİYASETİN BU KADAR ÇİRKİNLEŞTİRİLMESİNİ KABUL EDEMEYİZ

SULTANGAZİ'de konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Buradan açık söylüyorum Meral Hanım'ı masadan kalktığında 3 günde tıpış tıpış oraya döndüren de Muharrem İnce'yi seçime 3 gün kala adaylıktan çektiren de aynı güçtür" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultangazi'de düzenlenen mitinge katıldı. Erdoğan Sultançiftliği Merkez Camii önünde gerçekleşen mitingde vatandaşlara konuşma yaptı.

"SİYASETİN BU KADAR ÇİRKİNLEŞTİRİLMESİNİ KABUL EDEMEYİZ"

"ERDOĞAN GÖREVİNİN BAŞINDA OLURSA AVUCUNU YALARSIN"

"LGBT CUMHUR İTTİFAKI'NIN YANINA YAKLAŞAMAZ"

"TÜRKİYE'NİN HER İŞİ GİBİ SİYASETİ DE KENDİNE ÖZGÜDÜR"

"SANDIĞIN KAZASI BELKİ OLUR AMA MALİYETİ ÇOK AĞIRDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu kardeşiniz için en büyük gösterge şu meydanlardır. Dün Ankara'da böyleydi maşallah. Gümbür gümbür Ankara geliyor. İstanbul'da geri kalmaz. Onun için yollarda gördüğüm, meydanlarda gördüğüm manzara bu. Ülkemiz siyasetinin bu tarzını en çok gençlerimizin yadırgadığını biliyorum. Bizim çocukluğumuzun ve gençliğimizin Türkiye'siyle bugünkü Türkiye arasındaki farkı bilmeyen gençlerimizin şaşkınlığını tabii karşılıyoruz. Gençlerimizin en büyük şansı ise eski Türkiye'nin o yokluk, yoksulluk, yoksulluk günlerini yaşamamış olmalarıdır. Biz yola çıktığımızda söz verdik. Eskiden öyle her ilde dev şehir hastaneleri ilçelerde hastaneler böyle şeyler yoktu. Şimdi hepsinde var. Türkiye genelinde bölünmüş yol 6 bin kilometreydi. Şimdi 28 bin kilometreyi aştık. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü'nü yaptık. İstanbul-İzmir arası, bay Kemal 7,5 saatte gidiliyordu. Şimdi İstanbul-İzmir arası 3,5 saate düştü. Biz gençlerimize hep güvendik. İnşallah yarım kalan işlerimizi tamamladıktan sonra emaneti kendilerine teslim edeceğiz. Geleceğinize sahip çıkmak için sandığa sahip çıkın. Bu ülkenin yatırım yapan, istihdam oluşturan, ihracat yapan tüm insanlarına sesleniyorum. Elimizdekilere sahip çıkmak için önce sandığa sahip çıkın. Kamu çalışanları, emekçiler, şehit yakınları, gazilerimiz vatanının bütünlüğü, milletinin birliği konusunda hassasiyet sahibi herkese sesleniyorum. Ezanınıza, bayrağımıza, şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak için sandığa sahip çıkın. Unutmayın, sandığın kazası belki olur ama maliyeti çok ağırdır" ifadelerini kullandı.

Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023