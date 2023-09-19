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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sırf kendi siyasi, ekonomik çıkarları için terör örgütleriyle çalışmaya devam eden ülkelerin, terörden ve bağlantılı...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sırf kendi siyasi, ekonomik çıkarları için terör örgütleriyle çalışmaya devam eden ülkelerin, terörden ve bağlantılı sorunlardan şikayet etme hakkı yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sırf kendi siyasi, ekonomik çıkarları için terör örgütleriyle çalışmaya devam eden ülkelerin, terörden ve bağlantılı sorunlardan şikayet etme hakkı yoktur."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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