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Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile Görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Sırbistan ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler masaya yatırıldı. Erdoğan, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlenmesine vurgu yaparken, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekti ve uluslararası toplumun birlik olmasının önemine değindi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 'in (BM) 79'uncu Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü. Görüşmede Türkiye ile Sırbistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular değerlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan', Birleşmiş Milletler 'in (BM) 79'uncu Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü. Görüşmede Türkiye ile Sırbistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi" ifadesine yer verildi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan paylaşım şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için gittiği New York'taki Türkevi'nde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Sırbistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin her alanda güçlenmeye devam ettiğini, iş birliği alanlarını çeşitlendirme ve geliştirmeye büyük bir kararlılık içinde devam edileceğini ayrıca Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog sürecinin devamının önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de İsrail saldırganlığı nedeniyle büyük bir insanlık dramı yaşandığını, katliamların durması için uluslararası toplumun tek ses olması gerektiğini, İsrail'in çatışmaları bölgenin tamamına yayma gayretlerinin engellenmemesi durumunda, dünya barışının daha büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalacağını ifade etti."

Kaynak: ANKA / Güncel

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