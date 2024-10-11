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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da Sancak bölgesinin liderlerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da Sancak bölgesinin liderlerini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'da Müslümanların çoğunlukta yaşadığı Sancak bölgesinin siyasi ve dini liderleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'da Müslümanların çoğunlukta yaşadığı Sancak bölgesinin siyasi ve dini liderleriyle bir araya geldi.

Hyatt Hotel'de gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulün ardından otelden ayrıldı.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel

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