Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile Görüştü

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüşmesi sonrası Türkevi'nden ayrıldı

NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için gittiği New York'taki Türkevi'nde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Sırbistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmenin ardından Türkevi'nden ayrıldı.