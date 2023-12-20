Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırp mevkidaşı Vucic ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede Vucic'i seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti. Görüşmede; Türkiye- Sırbistan ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, yeni dönemde de iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin ve iş birliğinin gelişerek devam edeceğini belirtti.