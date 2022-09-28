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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sinop'ta bir nükleer enerji santralinin adımını atacağız. Bununla ilgili Sayın Putin'le etraflı görüşmelerim oldu ve bu...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sinop'ta bir nükleer enerji santralinin adımını atacağız. Bununla ilgili Sayın Putin'le etraflı görüşmelerim oldu ve bu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sinop'ta bir nükleer enerji santralinin adımını atacağız. Bununla ilgili Sayın Putin'le etraflı görüşmelerim oldu ve bu görüşmeleri devam ettiriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Sinop'ta bir nükleer enerji santralinin adımını atacağız. Bununla ilgili Sayın Putin'le etraflı görüşmelerim oldu ve bu görüşmeleri devam ettiriyoruz."

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Sinop Güncel Haberler

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