Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımızı 30 kilometre derinliğinde bir güvenlik hattıyla koruma altına alma kararlılığımızı adım adım hayata geçiriyoruz. - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımızı 30 kilometre derinliğinde bir güvenlik hattıyla koruma altına alma kararlılığımızı adım adım hayata geçiriyoruz.
AA - Mümin Altaş - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımızı 30 kilometre derinliğinde bir güvenlik hattıyla koruma altına alma kararlılığımızı adım adım hayata geçiriyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımızı 30 kilometre derinliğinde bir güvenlik hattıyla koruma altına alma kararlılığımızı adım adım hayata geçiriyoruz."
AA / Mümin Altaş - Güncel