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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Oğan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Oğan ile görüştü

Güncel Haberler

İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan'ı İstanbul'da kabul etti.

Erdi DEMİR - Özgür EREN - İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan'ı İstanbul'da kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ATA ittifakı adayı Sinan Oğan'ın görüşmesi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 17.00 sıralarında başladı. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmeyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Sinan Oğan İstanbul Güncel Haberler

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