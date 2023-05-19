Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan ile bir araya geldi.