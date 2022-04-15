Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiddet mağduru kadınların aileleri ile iftarda buluşacak - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiddet mağduru kadınların aileleri ile iftarda buluşacak

AA - Kaan Bozdoğan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiddet mağduru kadınların aileleri ile iftarda buluşacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün şiddet mağduru kadınların aileleri ile iftar yapacağı bildirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün şiddet mağduru kadınların aileleri ile iftar yapacağı bildirildi.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki iftar programına, hayatını kaybeden Şule Çetin, Nuray Demir, Azra Gülendam Haytaoğlu, Dilek Kaya, Sıla Şentürk, Dilara Yıldız, Başak Cengiz, Sezen Ünlü, Emine Bulut, Pınar Gültekin, Müzeyyen Boylu, Özgürcan Aslan, Hatice Senem, Hafize Kurban ve Hayriye Aylin Alkutay'ın yakınlarının katılması bekleniyor.

AA / Kaan Bozdoğan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı, cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Haberler

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