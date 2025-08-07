Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Başbakanı Sonko Onuruna Akşam Yemeği Verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Senegal Başbakanı Ousmane Sonko onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde akşam yemeği düzenledi. Basına kapalı olarak gerçekleşen yemekte, iki ülkenin heyetleri de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Senegal Başbakanı Ousmane Sonko onuruna akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleşti.

Yemekte, iki ülke heyetleri de yer aldı.

