Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Başbakanı Sonko Onuruna Akşam Yemeği Verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Senegal Başbakanı Ousmane Sonko onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde akşam yemeği düzenledi. Basına kapalı olarak gerçekleşen yemekte, iki ülkenin heyetleri de yer aldı.
Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel