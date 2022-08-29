Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Büyük Zafer'in 100. Yılı Etkinlikleri ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Güral Seramik Fabrikasının açılışını yapması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Dumlupınar Diorama Müzesinin temel atma töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ticaret Bakanı... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Güral Seramik Fabrikasının açılışını yapması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Dumlupınar Diorama Müzesinin temel atma töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un NG Seramik Fabrikası açılışını yapması KÜTAHYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya'da 30 Ağustos Büyük Zafer'in 100. Yılı Etkinlikleri ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. (7) Kaynak: AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Vedat Bilgin Güncel Haberler

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