Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler Sancak ve Serttaş'ın ailelerine taziye mesajı gönderdi - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak ile Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Pençe-Kilit Harekat Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada şehit düşen Piyade Uzman çavuşlar Sancak ile Serttaş'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.