Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler Sancak ve Serttaş'ın ailelerine taziye mesajı gönderdi - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler Sancak ve Serttaş'ın ailelerine taziye mesajı gönderdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak ile Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş'ın ailelerine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak ile Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş'ın ailelerine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Pençe-Kilit Harekat Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada şehit düşen Piyade Uzman çavuşlar Sancak ile Serttaş'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
AA / Aylin Dal - Güncel