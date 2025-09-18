Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz bu coğrafyada ne misafiriz ne de işgalciyiz. Biz bu coğrafyada ev sahibiyiz, bin yıldır buradayız. İnşallah yevmil kıyame, yani kıyamete kadar da yine burada olacağız." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'ne katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dahil 31 yıldır milletin huzurunda olduklarını söyleyen Erdoğan, "Bütün bunları sizleri teskin etmek için söylemiyorum. 23 yıldır ortaya koyduğumuz samimi gayretin bir neticesi olarak, bunları açık yüreklilikle ifade ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızı da sayarsak tam 31 yıldır fiilen sizlerin ve aziz milletimin huzurundayız. Bu süreçte çok ağır bedeller ödedik, çok zorlu günlerden, çok çetin imtihanlardan geçtik ama Rabbime sonsuz hamdolsun ne size olan ahdimize ne de şehit ve gazilerimizin emanetlerine gölge düşürmedik." ifadelerini kullandı.

Her karışı şehit ve gazilerin kanlarıyla sulanan vatanı, muhafaza ve müdafaa etmek için ne gerekiyorsa yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Terörün her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele ettik. Kader ortaklığımıza, yol arkadaşlığımıza, kan kardeşliğimize, milli birlik ve dayanışma ruhumuza pusu kuranların planlarını hep birlikte yırtıp attık. Bütün ihanet odaklarına rağmen içeriden ve dışarıdan gelen envaiçeşit saldırıya rağmen vatanımıza namahrem ellerin değmesine izin vermedik. Şunu hiç kimse unutmasın, şehitlerimizin kabirleri, emperyalistlerin taşeronluğunu üstlenen, ihanet ve işgal odaklarına karşı kazılmış birer siperdir. O siperler hiçbir zaman aşılmadı ve aşılmayacaktır. Milletçe zor bir coğrafyada ve zor bir zaman diliminde yaşıyoruz. Bin yıldır ateşle imtihan olduğumuz bu topraklarda bugün de özgürce, onurlu ve başı dik bir şekilde var olma mücadelesi veriyoruz."

Erdoğan, Filistin başta olmak üzere mazlumların feryatlarının bomba ve kurşun seslerinin arasında kaybolduğu ağır imtihan günlerinden geçildiğine işaret ederek, "Başında, Gazze kasabı Netanyahu'nun bulunduğu katliam şebekesi her gün bir ülkeye saldırarak zalimlikte ve barbarlıkta, sınır tanımıyor. 23 aydır tüm insanlığın gözleri önünde gerçekleştirilen bu soykırıma en güçlü tepki yine Türk milletinden ve Türkiye Cumhuriyeti'nden yükseliyor. Öte yandan Türkiye'nin mazlumlara umut aşılayan bu vicdanlı duruşunun zalimleri ve destekçilerini rahatsız ettiğini hepimiz çok net görebiliyoruz. Dikkat ederseniz artık bunu gizleme gereği duymuyorlar. Kimi zaman medya ve sosyal medyadaki tetikçileri aracılığıyla kimi zaman siyasetçi kılıklı aparatları vasıtasıyla kimi zaman uğruna can vereceğimiz mukaddesatımıza dil uzatarak, kimi zaman da tam 7 yıldır dinmeyen kuyruk acısının öfkesiyle niyetlerini, rahatsızlıklarını, hazımsızlıklarını açığa vuruyorlar." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Cumhuriyeti olarak hafıza kartında 2 bin yıldan fazla tecrübesi olan köklü bir devletiz"

Türkiye'nin tarih sahnesine yeni çıkmış, nevzuhur bir devlet olmadığını herkesin bilmesini istediğini aktaran Erdoğan, "Tam tersine, Türkiye Cumhuriyeti olarak hafıza kartında 2 bin yıldan fazla tecrübesi, birikimi ve müktesebatı olan köklü bir devletiz. Cumhurbaşkanlığı Forsumuzdaki her bir yıldız işte bu kadim geleneğin birer sembolüdür. Şimdi birileri çıkıyor güya bize laf atıyor, tarih dersi vermeye çalışıyor. Oysa biz, bize sataşanların daha iki, üç nesil önce geldiği topraklarda yüzyıllar boyunca hüküm sürdük, tüm cihana nizam verdik, adaletin kılıcı olduk." diye konuştu.

İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'un, "Hakkın Sesleri" şiirinden, "Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz. Gelmişiz dünyaya milliyet nedir öğretmişiz." mısralarını okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz böyle bir milletiz, sıradan değil. Bayrağımızın dalgalandığı her yere sadece huzuru ve barışı götürdük. Her zaman söylüyorum, biz bu coğrafyada ne misafiriz ne de işgalciyiz. Biz bu coğrafyada ev sahibiyiz, bin yıldır buradayız. İnşallah yevmil kıyame, yani kıyamete kadar da yine burada olacağız." dedi.

Kimin ne yapmaya çalıştığının farkında olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Senaryoyu da senaristi de gayet iyi biliyoruz. Bölgemizi istikrarsızlığa hapsetmeye yönelik planlar inşallah tutmayacak. Emperyalist ve siyonist kan dökücüler, sinsi emellerine ulaşamayacak. Allah'ın izniyle her türlü oyunu bozacak, her türlü senaryoyu yırtıp atacak kudrete, kuvvete, kapasiteye ve elbette basiret ve ferasete sahibiz. Tahriklere kapılmadan, sağduyu ve serinkanlılık içinde dikkatli ve kararlı bir şekilde kutlu yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. 86 milyon olarak ebedi kardeşliğimize, birlik ve beraberliğimize sıkı sıkıya sarılarak, oyunları bir kez daha bozacağız. Bizi etnik köken, mezhep ve hayat tarzı üzerinden bölmeye çalışanlara inat birbirimize tutunacağız, birbirimize sarılacağız, birbirimize güveneceğiz, birbirimizle hoşgörü ve empatinin diliyle konuşacağız.

Biz Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Arap'ıyla, Çerkez'iyle bir olacağız, iri olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız. Ümitli, sabırlı, sağlam ve samimi adımlarla ilerlediğimiz Terörsüz Türkiye hedefine inşallah beraberce vasıl olacağız. Sizlerin de desteği ve hayır duasıyla bu süreci alnımızın akıyla, şehit ve gazilerimizin emanetine en ufak bir leke bulaştırmadan inşallah başarıyla taçlandıracağız. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak yeni bir kardeşlik destanını yeni bir başarı hikayesini hep birlikte yazacağız. Buna hazır mıyız? Bunu yapmaya var mıyız? İşte o zaman şehitlerimiz de bize ebedi alemden dualarını yansıtacak. İstiklal Marşımızda ne diyor? 'Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk'ın, kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın.' Rabbi'm yar ve yardımcımız olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görev yerleri belli olacaklara, millete hizmet yolunda Mevla'dan başarılar dileyerek, "Şehitlerimiz, sevgililer, sevgilisi Peygamberimize ve peygamberlere en yakın makamdalar. Rabb'im bizlere de bu makamı nasip eylesin. Şehitlerimize ve gazilerimize milletçe şükranlarımızı tekraren ifade ediyorum." dedi.

Notlar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdiminde bulundu.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Karşımızda ekrandan takip ediyoruz. Bakalım kim nereye? Hazır mıyız? ya Allah Bismillah." diyerek butona basmasıyla 630 şehit yakını, gazi ve gazi yakını için kura çekimi yapıldı.

Kamu kurumlarına yerleşenlerin bir kısmını isimlerini okuyarak sahneye çağıran Erdoğan, isimlerin ekranda yayınlanmaya devam edeceğini söyledi.

Bakan Göktaş da listenin tamamının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının internet sitesinde yayımlanacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş ile törenin sonunda kamu kurumlarına yerleşen şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarıyla fotoğraf çektirdi.

