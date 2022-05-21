Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Erbaşı'nın ailesine taziye mesajı gönderdi - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit İstihkam Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı'nın ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde yürütülen operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Erbaşı'nın ailesine taziye mesajı gönderdi.