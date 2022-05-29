Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Çatal'ın ailesine taziye mesajı gönderdi - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Çatal'ın ailesine taziye mesajı gönderdi
AA - Özcan Yıldırım - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
AA / Özcan Yıldırım - Güncel