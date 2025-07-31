Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit uzman çavuş Çakır'ın ailesine başsağlığı diledi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'deki askeri araç kazasında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'deki askeri araç kazasında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Çakır'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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