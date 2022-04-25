Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis Zafer Mat'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
AA - Kemal Karadağ - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Zafer Mat'ın ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Zafer Mat'ın ailesine başsağlığı diledi.
Erdoğan, İstanbul'un Fatih ilçesinde, yakalamak istediği şüphelinin attığı taşın başına isabet etmesiyle yüksekten düşerek şehit olan Mat'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.
AA / Kemal Karadağ - Güncel