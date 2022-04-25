Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis Zafer Mat'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis Zafer Mat'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

AA - Kemal Karadağ - Güncel
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis Zafer Mat'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Zafer Mat'ın ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Zafer Mat'ın ailesine başsağlığı diledi.

Erdoğan, İstanbul'un Fatih ilçesinde, yakalamak istediği şüphelinin attığı taşın başına isabet etmesiyle yüksekten düşerek şehit olan Mat'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.

AA / Kemal Karadağ - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Polis Memuru, Şehit, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title