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Bakan Yerlikaya, Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Ailesini Ziyaret Etti

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın Sivas'taki ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla bağlanarak şehidin babasıyla görüştü ve aileye taziyede bulundu. Şeyda Yılmaz, 22 Eylül'de İstanbul Ümraniye'de bir çatışmada hayatını kaybetmişti.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın Sivas'taki ailesini ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak şehidin babasıyla telefonda görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye başsağlığı diledi.

Polis memuru Şeyda Yılmaz, 22 Eylül günü İstanbul Ümraniye'de firari şüphelinin yakalanması sırasında meydana gelen silahlı çatışmada hayatını kaybetmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sivas'taki resmi programının ardından şehit polis memuru Yılmaz'ın aile evini ziyaret etti.

Bakan Yerlikaya, aileye başsağlığı dileklerini iletti. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayan Yerlikaya, şehit babasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan aileye taziyede bulundu. Erdoğan şunları söyledi:

"Başımız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi iletirseniz çok mutlu olurum."

Bakan Yerlikaya, ziyarete ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"22 Eylül Pazar günü Ümraniye'de şehit edilen kahraman polisimiz, Şeyda Yılmaz'ın Sivas'taki baba ocağını ziyaret ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, şehidimizin babası Mehmet ağabeyimizle telefonda konuşarak taziyede bulundu. Şeyda kızımızın babası Mehmet ağabeyimiz, annesi Nurgül ablamız ve kıymetli ailesiyle birlikte şehidimiz için dua ettik. Şehit polisimiz Şeyda Yılmaz'ın kendi gibi polis olan eşi Semih Yılmaz'ı ve ailesini de ziyaret ettik. Şeyda-Semih çiftimiz henüz bir yıllık evliydi. Hayalleri vardı. Ama Semih'in söylediği gibi 'Sevdaları, vatan uğruna yarım kaldı.' Şeyda kızımız emniyet teşkilatımızın kahraman bir mensubuydu. Kahramanca çatışırken şehit edildi. Aziz hatırasını asla unutmayacağız. Şeyda'mız milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecek. Şehidimizin makamı ali olsun."

Bakan Yerlikaya, Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Ailesini Ziyaret Etti
Kaynak: ANKA / Güncel

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