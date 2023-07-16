Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Polis Memuru Bekit'in Ailesine Taziye İletti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane'de motosikletin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Alp Efe Bekit'in ailesine taziyelerini iletti. İstanbul Kağıthane'de gerçekleşen olay sonucunda şehit düşen polis memurunun ailesine başsağlığı mesajı gönderildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane'de motosikletin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Alp Efe Bekit'in ailesine taziyelerini iletti.
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, dün İstanbul Kağıthane'de uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan motosikletin çarpması sonucu şehit düşen polis memuru Bekit'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel