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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis memuru Bacak'ın ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis memuru Bacak'ın ailesine başsağlığı diledi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta trafik kazasına müdahale ettiği sırada şehit olan polis memuru Zeki Bacak'ın ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta trafik kazasına müdahale ettiği sırada şehit olan polis memuru Zeki Bacak'ın ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis memuru Bacak'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Kaynak: AA / Serdar Açıl - Güncel
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