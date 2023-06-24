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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit piyade sözleşmeli er Özcan Kaya'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit piyade sözleşmeli er Özcan Kaya'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, 15 Haziran'da teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan piyade sözleşmeli er Özcan Kaya'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, 15 Haziran'da teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan piyade sözleşmeli er Özcan Kaya'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Haziran'da teröristlerin taciz atışı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Kaya'nın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Özcan Kaya Piyade Güncel Haberler

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