Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Piyade Er İsmet Eraslan'ın Ailesine Başsağlığı Mesajı Gönderdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018'de Hakkari Şemdinli'de bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırıda gazi olan, tedavi gördüğü hastanede dün şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018'de Hakkari Şemdinli'de bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırıda gazi olan, tedavi gördüğü hastanede dün şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Eraslan'ın ailesine bir mesaj gönderen Erdoğan, başsağlığı dileklerini iletti.
Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Güncel