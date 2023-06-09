Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı Anma Paylaşımı Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK Terör Örgütü tarafından öldürülen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, terör örgütü PKK ile mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aybüke evladımızı ailesinden, sevdiklerinden, öğrencilerinden ayıran terör örgütü PKK ile mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde, PKK Terör Örgütü tarafından öldürülen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Milletimize hizmet etmekten başka hiçbir gayesi olmayan Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimizi, alçakça şehit edilişinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Aybüke evladımızı ailesinden, sevdiklerinden, öğrencilerinden ayıran terör örgütü PKK ile mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.