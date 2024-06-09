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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı Anıyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017 yılında terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı şehadetinin 7'nci yılında rahmetle anıyor. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aybüke Yalçın'ın katilleriyle mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017 yılında terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı andı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı anma mesajında, şunları kaydetti:

"Mesleğini icra etmekten; vatanına, milletine faydalı olmaktan, öğrencilerine iyi bir eğitim vermekten başka gayesi olmayan, ancak bölücü teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit edilen Aybüke Yalçın'ı, şehadetinin 7'nci yılında rahmetle yad ediyorum. Aybüke kızımızın katilleriyle mücadelemizi hem ülkemizde hem de bölgemizde sonuna kadar sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Güncel

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