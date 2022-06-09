Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı

AA - Zafer Fatih Beyaz - Güncel
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde 5 yıl önce terör örgütünün saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ı andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde 5 yıl önce terör örgütünün saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ı andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ı şehadetinin 5. yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Aybüke kızımızı hiçbir zaman unutmayacak, onu bizden ayıran teröristlerle ve o teröristlere kol kanat gerenlerle mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Aybüke Yalçın Batman Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title