Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde 5 yıl önce terör örgütünün saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ı andı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde 5 yıl önce terör örgütünün saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ı andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ı şehadetinin 5. yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Aybüke kızımızı hiçbir zaman unutmayacak, onu bizden ayıran teröristlerle ve o teröristlere kol kanat gerenlerle mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Aybüke Yalçın Batman Güncel Haberler

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