Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'nda ödül alanları kutladı - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'nda ödül alanları kutladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'nda ödüle layık görülenleri tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'nda ödüle layık görülenleri tebrik etti. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'nda ödüle layık görülen kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Ödül alsın ya da almasın yarışmaya katılan her bir kardeşime, jürimizin saygıdeğer üyelerine emeklerinden ötürü şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı. AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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