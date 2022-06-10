Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Varsın birileri aslını inkar etme pahasına, masada köşe kapmaca oynasın" - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Varsın birileri aslını inkar etme pahasına, masada köşe kapmaca oynasın" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii 1071 Konferans Salonu'nda düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii 1071 Konferans Salonu'nda düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu. (4) AA / Cemaleddin Turan - Güncel Güncel Haberler

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