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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Şehit Aybüke Yalçın-1 kuyusu) Şimdilik günlük 180 bin varil petrol üretimiyle ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda yeni bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Şehit Aybüke Yalçın-1 kuyusu) Şimdilik günlük 180 bin varil petrol üretimiyle ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda yeni bir...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Şehit Aybüke Yalçın-1 kuyusu) Şimdilik günlük 180 bin varil petrol üretimiyle ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda yeni bir adım atmış oluyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Şehit Aybüke Yalçın-1 kuyusu) Şimdilik günlük 180 bin varil petrol üretimiyle ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda yeni bir adım atmış oluyoruz."

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Aybüke Yalçın Güncel Haberler

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