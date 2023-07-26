Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Astsubayın Ailesine Taziye Mesajı Gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askeri araç kazası sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askeri araç kazası sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler'in ailesine taziyelerini iletti.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, dün görevli olduğu Edirne'nin Süloğlu ilçesindeki 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda askeri araç kazası sonucu şehit olan Özler'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.