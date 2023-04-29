Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Astsubay Gündüz'ün ailesine taziye mesajı gönderdi
Güncel Haberler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Üsçavuş Mehmet Gündüz'ün ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Üsçavuş Mehmet Gündüz'ün ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'de, terör örgütü PKK'ya yönelik Bagok Dağı bölgesinde düzenlenen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı Operasyonu"nda şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Gündüz'ün ailesine taziye mesajı gönderdi.
Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel