Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit askerlerin ailelerine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Sözleşmeli Er Erdem Kavlak ile şehit Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya'nın ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Erdem Kavlak ve Van'ın Gürpınar ilçesinde askeri araçla otomobilin çarpıştığı kazada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya'nın ailelerine mesaj göndererek taziyelerini iletti.