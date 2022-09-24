Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçime kadar kesintisiz devam edecek bir kampanya ile 81 vilayetimizin tamamındaki gençlerimize yönelik büyük bir gönül...
Güncel Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçime kadar kesintisiz devam edecek bir kampanya ile 81 vilayetimizin tamamındaki gençlerimize yönelik büyük bir gönül seferberliğine çıkıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçime kadar kesintisiz devam edecek bir kampanya ile 81 vilayetimizin tamamındaki gençlerimize yönelik büyük bir gönül seferberliğine çıkıyoruz."
Kaynak: AA / Filiz Kınık Öz - Güncel